В Саратовской области нет зараженных коронавирусом детей в тяжелом состоянии
На брифинге в минздраве Саратовской области 21 мая первый замминистра Станислав Шувалов сообщил что среди заразившихся коронавирусом несовершеннолетних никто не находится в тяжелом положении.
- Сейчас у нас нет «тяжелых» детей. Есть погибший 6-месячный малыш.
Состояние остальных заболевших детей оценивается как удовлетворительное и легкой степени тяжести, - сказал Шувалов.
Напомним, по последним данным оперштаба области в регионе коронавирус выявлен у 185 детей и подростков.
Кроме того, 19 мая в Саратовской области беременная женщина, зараженная коронавирусом, родила ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU