2020-05-21T12:43:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области нет зараженных коронавирусом детей в тяжелом состоянии

Напомним, в регионе ранее скончался 6-месячный младенец с коронавирусом
Екатерина Семенова
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В области нет детей с коронавирусом в тяжелом состоянииВ области нет детей с коронавирусом в тяжелом состоянииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На брифинге в минздраве Саратовской области 21 мая первый замминистра Станислав Шувалов сообщил что среди заразившихся коронавирусом несовершеннолетних никто не находится в тяжелом положении.

- Сейчас у нас нет «тяжелых» детей. Есть погибший 6-месячный малыш.

Состояние остальных заболевших детей оценивается как удовлетворительное и легкой степени тяжести, - сказал Шувалов.

Напомним, по последним данным оперштаба области в регионе коронавирус выявлен у 185 детей и подростков.

Кроме того, 19 мая в Саратовской области беременная женщина, зараженная коронавирусом, родила ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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