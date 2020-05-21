Для поступающих в вузы в 2020 году отложат военный призыв
Об этом заявил Владимир Путин
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Президент Владимир Путин в ходе совещания сегодня, 21 мая, заявил, что для поступающих в вузы выпускников школ в этом году отложен военный призыв.
Напомним, ранее было объявлено, что из-за коронавируса новобранцы во время весеннего призыва отправятся служить не раньше, чем 20 мая.
Также президент заявил, что ЕГЭ в 2020 году начнется 29 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU