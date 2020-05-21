2020-05-21T12:43:54+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Саратове на 21 мая: 1,4 балла

Граждане еще меньше сидят дома
Дарья Вострикова
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Сегодня, 21 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 13:20 составляет 1,4 балла, еще меньше, чем вчера.

Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одно место с Тюменью, в лидерах Махачкала (3,0).

В миллионниках индекс также невысок — 2,1 балла в столице, 1,8 в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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