Рынки в Саратове, Энгельсе и Балаково возьмут под жесткий контроль на предмет соблюдения правил масочного режима

21 Май 2020 2020-05-21T20:55:58+03:00

Покупателей без масок можно не допускать в ТЦ

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На заседании оперативного штаба по коронавирусу председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заметил, что регион готов к переходу на первый этап ослабления режима самоизоляции и снятия ограничений.

- Мы выдерживаем показатель по количеству тестов в сутки и по 50% свободных коек для зараженных коронавирусом. А по распространенности у нас показатель ниже единицы. Как только ситуация позволит говорить о некой стабилизации, то сразу будем принимать меры. Но очень осторожно, в рамках интересах граждан, - пояснил Стрелюхин.

Он отметил, что сегодня, 21 мая, был установлен очередной антирекорд по самоизоляции.

- В часы пик всего 1,4 был индекс самоизоляции. Такого еще не было никогда, — отметил Стрелюхин.

Он повторил, что чем строже будем соблюдать масочный режим, тем быстрее выйдем из этой ситуации.

По его словам, массово нарушается масочный режим на продовольственных рынках. Стрелюхин потребовал от Роспотребнадзора и УВД взять рынки в Саратове, Энгельсе, Балаково на жесточайший контроль.

Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова пояснила, что торговые центры могут не допускать на свою территорию людей без масок, которые подвергают опасности окружающих. Более того, в их отношении могут быть применены меры административной ответственности. Кожанова отметила, что тут нет ущемления прав потребителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU