Саратовские медики, пострадавшие от коронавируса, получат по 68 тысяч рублей

21 Май 2020 2020-05-21T14:38:08+03:00

Саратовские медики, заразившиеся коронавирусом при исполнении, получат по 68 тысяч рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В регионе ни один медик не умер после заражения коронавирусом на работе

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В Саратовской области нет медиков, которые получили группу инвалидности или скончались из-за коронавируса. Но есть те, которые находились на больничном после заражения COVID-19. Об этом рассказал первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге 21 мая.

Отвечая на вопрос «КП-Саратов» о денежных компенсациях таких медикам, Шувалов заявил, что они эти выплаты уже получили.

- Все суммы прописаны в указе президента и постановлении правительства, — не стал озвучивать цифры Шувалов.

Согласно указу президента №313 от 6 мая единовременная страховая выплата производится в случае причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности. В этом случае размер страховой выплаты равен 68 811 рублю.

В случае получения инвалидности из-за коронавируса, выплаты медикам таковы: инвалиду I группы - в размере 2 064 339 рублей; инвалиду II группы - в размере 1 376 226 рублей; инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей.

В случае смерти медика от коронавируса при исполнении им трудовых обязанностей родственникам выплатят 2 752 452 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU