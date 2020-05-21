Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 мая: Еще 67 новых случаев

21 Май 2020 2020-05-21T12:27:51+03:00

В Саратовской области востребованы резервные койки по коронавирусу - заболеваемость не снижается

Рост заболеваемости прекратился, но в области уже 2 139 заразившихся

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Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в Саратовской области сообщил последние данные о новых заражениях на территории региона.

К утру 21 мая количество выявленных случаев коронавируса увеличилась еще на 67 человек.

Общее число заразившихся в Саратовской области сначала пандемии составило 2139 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 639 человек, за сутки — 59 человек.

Больше всего новых случаев в Саратове — 29,

Балаковский район — 6,

Марксовский — 5,

Энгельсский и Новоузенский — по 4,

Вольский, Самойловский и Базарно-Карабулакский — по 3,

Аткарский и Пугачевский — по 2,

Татищевский, Ртищевский, Дергачевский, Романовский, Красноармейский и Калининский — по одному.

Среди заболевших 24 контактных лица, двое прибывших с других территорий, 41 — с неустановленным источником заражения.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 30, с признаками ОРВИ — 21, с бессимптомным течением — 16.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 2;

- 15-17 лет – 1;

- 20-29 лет – 2;

- 30-39 лет – 4;

- 40-49 лет – 12;

- 50-59 лет – 17;

- старше 60 – 29.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780343" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области 21 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU