Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 мая: Еще 67 новых случаев
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в Саратовской области сообщил последние данные о новых заражениях на территории региона.
К утру 21 мая количество выявленных случаев коронавируса увеличилась еще на 67 человек.
Общее число заразившихся в Саратовской области сначала пандемии составило 2139 человек.
Выздоровело с начала эпидемии 639 человек, за сутки — 59 человек.
Больше всего новых случаев в Саратове — 29,
Балаковский район — 6,
Марксовский — 5,
Энгельсский и Новоузенский — по 4,
Вольский, Самойловский и Базарно-Карабулакский — по 3,
Аткарский и Пугачевский — по 2,
Татищевский, Ртищевский, Дергачевский, Романовский, Красноармейский и Калининский — по одному.
Среди заболевших 24 контактных лица, двое прибывших с других территорий, 41 — с неустановленным источником заражения.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 30, с признаками ОРВИ — 21, с бессимптомным течением — 16.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 2;
- 15-17 лет – 1;
- 20-29 лет – 2;
- 30-39 лет – 4;
- 40-49 лет – 12;
- 50-59 лет – 17;
- старше 60 – 29.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области 21 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU