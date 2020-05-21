Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 21 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный штаб подтвердил данные на 21 мая о 67 новых случаях коронавируса в Саратовской области.
В регионе число зараженных новой инфекцией составляет 2 139 человек.
За последние сутки в России выявлено 8 849 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 127 летальных исходов. Полностью выздоровели за этот период 7 289 человек.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области 21 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU