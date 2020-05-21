Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 21 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

21 Май 2020 2020-05-21T12:28:34+03:00

Количество зараженных в Саратовской области составило 2 139 человек

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Федеральный штаб подтвердил данные на 21 мая о 67 новых случаях коронавируса в Саратовской области.

В регионе число зараженных новой инфекцией составляет 2 139 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 849 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 127 летальных исходов. Полностью выздоровели за этот период 7 289 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780343" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области 21 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU