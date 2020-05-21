В Саратове скончалась еще одна пациентка с коронавирусом
На 21 мая в Саратовской области от коронавируса по официальным данным скончались 16 человек. Стало известно об еще одном случае смерти.
Как рассказал на брифинге 21 мая первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов, погибшая – женщина 1931 года рождения.
- Это женщина была с вирусной пневмонией. Ее несколько дней оказывали полную медпомощь. Но у нее было тотальное поражение легких, - прокомментировал Шувалов.
Напомним, кроме 16 скончавшихся от коронавируса, еще более трех десятков человек с подтвержденным COVID-19 умерли в регионе от сопутствующих ранее развившихся патологий.
В правительстве обсуждается алгоритм выделения средств из бюджета на похороны умерших от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU