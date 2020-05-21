Когда начнется ЕГЭ в Саратове в 2020 году: экзамены стартуют 29 июня
Президент Владимир Путин в ходе совещания 21 мая по проблемам системы образования заявил, что ЕГЭ будет проведен по всей стране, начнутся экзамены 29 июня. Школы помогут выпускникам готовиться к ЕГЭ в дистанционном режиме.
При этом его будут сдавать те, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты будут выданы всем выпускникам.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, а ЕГЭ по русскому языку будет проходить в течение двух дней.
Все российские школьники должны получить аттестаты до 15 июня.
Путин: Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU