Когда начнется ЕГЭ в Саратове в 2020 году: экзамены стартуют 29 июня

21 Май 2020 2020-05-21T15:07:08+03:00

При этом его будут сдавать те, кто собирается поступать в вузы

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Президент Владимир Путин в ходе совещания 21 мая по проблемам системы образования заявил, что ЕГЭ будет проведен по всей стране, начнутся экзамены 29 июня. Школы помогут выпускникам готовиться к ЕГЭ в дистанционном режиме.

При этом его будут сдавать те, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты будут выданы всем выпускникам.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, а ЕГЭ по русскому языку будет проходить в течение двух дней.

Все российские школьники должны получить аттестаты до 15 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780380" frameborder="0"></iframe> Путин: Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU