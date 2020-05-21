2020-05-21T15:07:08+03:00
Общество

Когда начнется ЕГЭ в Саратове в 2020 году: экзамены стартуют 29 июня

При этом его будут сдавать те, кто собирается поступать в вузы
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин в ходе совещания 21 мая по проблемам системы образования заявил, что ЕГЭ будет проведен по всей стране, начнутся экзамены 29 июня. Школы помогут выпускникам готовиться к ЕГЭ в дистанционном режиме.

При этом его будут сдавать те, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты будут выданы всем выпускникам.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, а ЕГЭ по русскому языку будет проходить в течение двух дней.

Все российские школьники должны получить аттестаты до 15 июня.

Путин: Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Энгельсе появится уникальный асфальтовый завод
Под Энгельсом парень выпил, угнал и сжег Opel
Итоги вебинара по решениям для повышения эффективности бизнеса от Почты России
В Саратове спилили угрожавшее дому на Григорьева дерево
Панков: Госдума оперативно обеспечивает решения президента на законодательном уровне
Мошенники оставили преподавательницу ВУЗа в Саратове без 40 тыс. рублей
Медиацентр СГЮА стал призером всероссийского конкурса студенческих медиапроектов
Житель Саратовской области отработает долг в 100 тыс. рублей по алиментам
Панков: Максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается до 13,5 тыс. рублей
Володин рассказал о проектах по увеличению двух школ в Саратове
Руководитель СГЭТ прокомментировал конфликт с водителями троллейбусов
Для поступающих в вузы в 2020 году отложат военный призыв
В Петровске ООО «ВолгаНефтетранс» оштрафовали за ампутированную ногу рабочего
В Балашове рабочего убило бункером для гречки
На улице в Петровске задержали мужчину с самодельным кастетом
Когда начнется ЕГЭ в Саратове в 2020 году: экзамены стартуют 29 июня
Профессор СГТУ рассказала о важности поправок в Конституцию для решения экологических проблем
В Саратове депутат гордумы потребовал наказать водителя маршрутки за поедание чебурека за рулем
Радаев отметил отставание по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Саратове и Энгельсе
В Саратове росгвардеец оказал первую помощь пострадавшим в ДТП на Танкистов
Саратовец отдаст 5 тыс. рублей за мат в адрес полицейского
В Саратове задержали мужчин с наркотиками
В апреле на сетях ООО «КВС» на 25% снизилась аварийность