2020-05-21T11:37:15+03:00
Общество

На пляжи в саратовских санаториях будут пускать ограниченное число отдыхающих

Роспотребнадзор смягчил ряд требований к учреждениям отдыха во время коронавируса, но рекомендации все еще строгие
Екатерина Семенова
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Шезлонги установят на расстоянии друг от другаШезлонги установят на расстоянии друг от другаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Смягчены требования к работе санаториев во время пандемии коронавируса.

В распоряжении «КП-Саратов» оказались рекомендации Роспотребнадзора к организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Сохраняются требования к дезинфекции и социальной дистанции. Например, проживающих рекомендовано селить в номера по одному человеку, если они не семья. Также следует ежедневно проводить дезинфекцию в помещениях.

Тем не менее ряд требований был признан невыполнимым и отменен. Например, теперь не будут закрывать весь санаторий на две недели, если выявлен постоялец с коронавирусом. Кроме того, на прилегающей территории можно находится без маски.

Тем не менее приезжающие все равно должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за два дня.

На территории санатория должны быть в свободной продажи маски и иные средства защиты. Все сотрудники еженедельно должны сдавать анализы на COVID-19.

Учреждениям отдыха следует обеспечить социальную дистанцию между гостями как в столовой, так и на пляже. Для этого столы должны быть расставлены друг от друга на два метра и сидеть за ними должны по одному человеку (исключение сделано для семей). На пляже шезлонги должны стоять также поодаль друг от друга. Сотрудникам предписано контролировать отдыхающих и ограничивать доступ на пляж

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что пока нет четких рекомендаций, как, например, гражданам можно будет загорать на пляже, учитывая, что это место общественного пользования, и не придется ли носить маски даже там.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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