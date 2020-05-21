Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 мая 2020: от COVID-19 скончались еще три человека

В Саратовской области за последние сутки, 20 мая, стало известно о 92 новых случаях заболевания коронавирусом.

Больше всего заразившихся из Саратова — 27, девять из Энгельсского района, по восемь из Марксовского и Самойловского районов.

В Саратовской области зафиксировано 2072 случая заболевания коронавирусом

Всего с начала эпидемии выздоровели 580 человек, за сутки — 62.

Общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области — 2 072.

Из-за новой инфекции не стало еще трех человек, по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день от COVID-19 в Саратовской области умерли 15 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В больницах лечатся 738 пациентов, 99 из них нужна кислородная поддержка, 40 подключены к аппаратам ИВЛ.

Даже эта информация не может заставить саратовцев сидеть дома. Индекс самоизоляции снизился до 1,5 балла.

Саратовцы все хуже соблюдают самоизоляциюФото: Михаил ФРОЛОВ

Однако не все хотят соблюдать правила.

Прибывшие в Саратовскую область из эпидемически неблагополучной территории по коронавирусу граждане изолируются в обсерваторе под Энгельсом. Сейчас там находится 70 человек, которым обеспечивают питание, за ними наблюдают врачи. На содержание каждого тратится 4 тыс. рублей.

За проезд без маски в саратовском автобусе пассажиры чуть не выгнали женщину. В конце-концов ей все-таки дали средство индивидуальной защиты. Кстати, в аптеках города появятся маски еще одного местного производителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="586" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780125" frameborder="0"></iframe> Женщину «затравили» в саратовском автобусе за отсутствие маски.

Май подходит к концу и запрет на работу баз отдыха и санаториев завершается. Пока неизвестно, будет ли он продлен, как и то, обяжут ли граждан носить маски.

Дежурных групп в детсадах Саратова стало еще больше — 112, родители привели в них сегодня 985 детей.

Сроки приема в техникумы и колледжи Саратовской области остались прежнимиФото: Алексей БУЛАТОВ

Самоизоляция и введенный режим ограничений не повлияли на сроки поступления в техникумы и колледжи Саратовской области. Прием в учреждения начнется не позднее 20 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780129" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области 20 мая.

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