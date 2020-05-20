2020-05-20T13:56:40+03:00
Общество

Женщину «затравили» в саратовском автобусе за отсутствие маски

Горожанку просили выйти из транспорта, несмотря на заверения, что она не больна
Ольга Симонова
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Пассажиры автобуса в Саратове пытались выгнать женщину, которая ехала в транспорте без маски.

На видео, опубликованном в Instagram-профиле «Саратовский Бомонд», запечатлено действие от лица потерпевшей от нападок. Горожанка заявляет, что не может выйти из автобуса.

- Я не могу сейчас идти пешком, у меня дети дома одни. Я не болею, если бы я была больна, то уже всех бы вас заразила, — оправдывается женщина, в ответ ей грозят полицией.

В конце ролика видно, как один из пассажиров все же дает маску женщине.

В социальной сети эта публикация вызвала эмоции. Пользователи писали: «Людям надо быть добрее !!!», «Люди звереют. Это страшнее ковида» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред). Это только несколько из почти сотни комментариев.

Напомним, в Саратовской области действует масочный режим. Граждане должны носить маски в местах массового скопления людей.

Женщину «затравили» в саратовском автобусе за отсутствие маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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