На пляж в бикини и маске: Купальный сезон скоро будет открыт, но масочный режим продолжается

В пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов сегодня, 20 мая, прошла пресс-конференция председателя комитета по туризму региона Виктории Бородянской.

Заявленная тема обсуждения: «Меры поддержки туристической отрасли в условиях COVID-19».

Виктория Бородянская отметила, что с 1 июня завершается запрет на работу баз отдыха и санаториев, который был введен на время ограничительных мероприятий. Пока распоряжений о его продлении нет, поэтому данные учреждения должны открыться.

- Многие провели ремонт, пересмотрели оказываемые услуги, даже добавили ряд бесплатных, — отметила председатель комитета по туризму.

Виктория Бородянская ответила на вопросы о развитии туризма после пандемии коронавирусаФото: Александр Уриевский

Сейчас комитет по туризму активно работает с Роспотребнадзором, в том числе по вопросу подготовки мест отдыха. Разрабатываются рекомендации санитарных мер, формы допуска, возможно, базы отдыха должны будут получать специальные сертификаты.

Однако, что делать с масочным режимом, который, как ранее отмечали представители Роспотребнадзора, будет продлен, возможно, до конца года.

За границей сейчас отели пересматривают свою политику к пляжному отдыху: обустраивают пляжи так, чтобы расстояние между лежаками было достаточно далеко друг от друга. Будут ли такое делать в Саратовской области — неизвестно. Тем более, как этого добиться на местах стихийного отдыха, где нет соответствующей инфраструктуры.

Скоро откроются базы отдыхаФото: Екатерина Семенова

- Нет разницы, где мы находимся, если введен масочный режим. Мы ответственны за свое здоровье и своих близких, — ответила Виктория Бородянская.

Тем не менее она признала, что наши сограждане порой склонны нарушать правила, собираться компаниями и игнорировать запреты.

Саратовцы вряд ли согласятся соблюдать социальную дистанцию на отдыхеФото: Олег УКЛАДОВ

Действительно, если сейчас возникают скандалы в магазинах, когда покупатели отказываются на несколько минут надеть маску, находясь в общественном месте, то можно ли ждать, что на пляже люди будут загорать в купальниках и масках?

- Возможно, будут проверяющие, — предположила Виктория Бородянская.

В любом случае, она отметила, что пока этот вопрос еще не изучался. Председатель комитета пообещала задать его Роспотребнадзору и позже дать четкий ответ — придется ли нам носить маски на пляже или нет?

Полную трансляцию пресс-конференции можно увидеть на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

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