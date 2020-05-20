Коронавирус в Саратове, последние новости на 20 мая 2020: подтверждены еще 92 случая
Сегодня утром, 20 мая, зарегистрировано еще 92 подтвержденных случая коронавируса в Саратовской области.
Таким образом, общее количество зараженных в регионе составило 2 072 человека.
Новые случаи распределились так:
Саратов — 25,
Энгельсский — 9,
Марксовский — 8,
Самойловский — 8,
Балаковский — 6,
Ершовский — 4,
Советский — 4,
Вольский — 3,
Новоузенский — 2,
Ртищевский — 2,
Пугачевский — 2,
Романовский — 2,
Хвалынский — 2,
Аркадакский — 2,
Новобурасский — 2,
Краснокутский — 1,
Балашовский — 1,
Саратовский — 1,
Балтайский —1,
Красноармейский —1,
Питерский — 1,
Федоровский — 1,
Калининский —1,
Базарно-Карабулакский —1,
Краснопартизанский — 1,
Воскресенский — 1.
Среди заболевших 29 контактных лиц, трое прибывших с других территорий, 60 — с неустановленным источником заражения.
Также с пневмонией — 55, с признаками ОРВИ — семь, с бессимптомным течением — 30.
По данным оперативного штаба, всего выздоровело в области 580 человек, за сутки — 62.
Возрастной состав выявленных за сутки заболевших:
- дети до 14 лет – 3;
- 15-17 лет – 1;
- 20-29 лет – 7;
- 30-39 лет – 13;
- 40-49 лет – 18;
- 50-59 лет – 23;
- старше 60 – 27.
ИСТОЧНИК KP.RU