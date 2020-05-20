2020-05-20T10:08:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 20 мая 2020: подтверждены еще 92 случая

Общее количество зараженных в регионе составило 2 072 человека
Ольга Симонова
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 20 мая, зарегистрировано еще 92 подтвержденных случая коронавируса в Саратовской области.

Таким образом, общее количество зараженных в регионе составило 2 072 человека.

Новые случаи распределились так:

Саратов — 25,

Энгельсский — 9,

Марксовский — 8,

Самойловский — 8,

Балаковский — 6,

Ершовский — 4,

Советский — 4,

Вольский — 3,

Новоузенский — 2,

Ртищевский — 2,

Пугачевский — 2,

Романовский — 2,

Хвалынский — 2,

Аркадакский — 2,

Новобурасский — 2,

Краснокутский — 1,

Балашовский — 1,

Саратовский — 1,

Балтайский —1,

Красноармейский —1,

Питерский — 1,

Федоровский — 1,

Калининский —1,

Базарно-Карабулакский —1,

Краснопартизанский — 1,

Воскресенский — 1.

Среди заболевших 29 контактных лиц, трое прибывших с других территорий, 60 — с неустановленным источником заражения.

Также с пневмонией — 55, с признаками ОРВИ — семь, с бессимптомным течением — 30.

По данным оперативного штаба, всего выздоровело в области 580 человек, за сутки — 62.

Возрастной состав выявленных за сутки заболевших:

- дети до 14 лет – 3;

- 15-17 лет – 1;

- 20-29 лет – 7;

- 30-39 лет – 13;

- 40-49 лет – 18;

- 50-59 лет – 23;

- старше 60 – 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Накренившееся дерево на Григорьева грозит разрушить крышу дома
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
Стартовал новый сезон Кубка по менеджменту «Управляй!» Президентской академии
В энгельсском обсерваторе на изоляции находятся 70 человек
Саратовец проигнорировал запрет суда на выход из дома и получил четыре месяца колонии
В пятницу Алексей Строгов проведет прямую линию
Во дворе дома в Балакове мусоровоз насмерть сбил женщину
В Саратове рецидивист украл алкоголь из магазина
Возле детского противотуберкулезного санатория в Саратове нашли череп и позвоночник
Поступление в техникумы и колледжи Саратова: сроки остаются прежними
В Саратове с сегодняшнего дня будет идти операция «Пешеход!»
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 20 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
ГЖИ выдавала предписание отремонтировать лестницы в обрушившемся доме в Энгельсе
Появилось видео с места обрушения дома в Энгельсе
КВС продлевает сроки проведения опроса до 31 мая
Прокуратура выяснит, почему в Энгельсе обрушился дом
Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 112 дежурных групп