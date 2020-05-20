2020-05-20T09:44:27+03:00
Общество

В аптеках появятся маски еще одного саратовского производителя

Организация получила регистрационное удостоверение
Дарья Вострикова
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Еще одно саратовское предприятие получило регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, документ выдан на трехслойную одноразовую медицинскую маску из нетканого материала трех размеров: «Мини», «Миди» и «Макси». Его подписала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

Теперь средство защиты могут продавать в аптеках, а также использовать в учреждениях здравоохранения.

Ранее удостоверения на свою продукцию: изолирующий костюм, повязку, медицинскую полумаску, получили другие саратовские предприятия.

Всего в регионе около 50 организаций изготавливают средства индивидуальной защиты и антибактериальные препараты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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