В аптеках появятся маски еще одного саратовского производителя
Еще одно саратовское предприятие получило регистрационное удостоверение на медицинское изделие.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, документ выдан на трехслойную одноразовую медицинскую маску из нетканого материала трех размеров: «Мини», «Миди» и «Макси». Его подписала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.
Теперь средство защиты могут продавать в аптеках, а также использовать в учреждениях здравоохранения.
Ранее удостоверения на свою продукцию: изолирующий костюм, повязку, медицинскую полумаску, получили другие саратовские предприятия.
Всего в регионе около 50 организаций изготавливают средства индивидуальной защиты и антибактериальные препараты.
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ИСТОЧНИК KP.RU