В энгельсском обсерваторе на изоляции находятся 70 человек

20 Май 2020 2020-05-20T12:34:51+03:00

Там пребывают граждане, прибывшие из неблагополучных территорий по коронавирусу

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В селе Шумейка Энгельсского района работает пункт временного размещения для тех, кто прибыл из эпидемически неблагополучной территории по коронавирусу.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в обсерваторе проживают 70 человек. Это четверо россиян, вернувшиеся из зарубежных поездок и не имеющие возможности на изоляцию в домашних условиях, и 66 вахтовых рабочих из Республики Саха (Якутия).

Для граждан организовано четырехразовое питание, наблюдение медиков. Помещения и территорию СОЦ «Ударник» регулярно дезинфицируют.

Одна из проживающих, Анжелика Цой, которая 18 мая прибыла из Киргизии, поблагодарила министерство за хорошие условия в этом учреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU