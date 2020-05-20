Поступление в техникумы и колледжи Саратова: сроки остаются прежними
Сроки приема в техникумы, колледжи и профессиональные лицеи Саратовской области остаются прежними.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, такое решение было принято после совещания по видеосвязи руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
Иностранцы, лица без гражданства и соотечественники, которые проживают за рубежом, могут поступить на профессии по специальностям среднего профессионального образования на бесплатной основе.
Чтобы стать учащимся учреждения, можно направить заявление и необходимые документы по почте в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной организации).
Прием в организации начинается не позднее 20 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU