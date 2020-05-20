Индекс самоизоляции в Саратове на 20 мая: 1,5 балла

20 Май 2020 2020-05-20T15:22:30+03:00

Граждане еще меньше стали сидеть дома

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Сегодня, 20 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 14:10 составил всего 1,5 балла.

Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем выше цифры, тем прилежнее граждане сидят дома.

Однако саратовцы с каждым днем все меньше и меньше соблюдают самоизоляцию.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек на одном уровне с Саратовом — Тюмень, Краснодар, Тольятти (1,4 балла). В лидерах: Владивосток (3,1 балла), Махачкала (2,9 баллов).

Жители миллионников тоже не хотят сидеть дома. Индекс в Москве составляет всего 2 балла, в Санкт-Петербурге — 1,6 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU