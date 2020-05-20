Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 112 дежурных групп

20 Май 2020 2020-05-20T10:13:29+03:00

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Сегодня, 20 мая, во время самоизоляции в 81 детсаду Саратова работают 112 дежурных групп.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 985 детей.

Сначала малышам измерили температуру и только потом запустили в учреждения, которые в течение дня дезинфицируют и проветривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU