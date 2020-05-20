Три человека умерли от коронавируса в Саратовской области за сутки

20 Май 2020 2020-05-20T17:04:40+03:00

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В Саратовской области от коронавируса скончались еще три человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, по данным министерства здравоохранения на 20 мая, число смертей от COVID-19 составило 15 человек.

На стационарном лечении находятся 738 человек с коронавирусом. 99 из них необходима кислородная поддержка, а 40 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Большая часть заразившихся за все время — это люди в возрасте 18-59 лет (1 339 человек). Среди детей зарегистрировано 182 случая. В возрасте от 60 до 79 лет — 465 случаев, а старше 80 лет — 86 случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU