Три человека умерли от коронавируса в Саратовской области за сутки
В Саратовской области от коронавируса скончались еще три человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, по данным министерства здравоохранения на 20 мая, число смертей от COVID-19 составило 15 человек.
На стационарном лечении находятся 738 человек с коронавирусом. 99 из них необходима кислородная поддержка, а 40 — подключены к аппаратам ИВЛ.
Большая часть заразившихся за все время — это люди в возрасте 18-59 лет (1 339 человек). Среди детей зарегистрировано 182 случая. В возрасте от 60 до 79 лет — 465 случаев, а старше 80 лет — 86 случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU