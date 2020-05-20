На содержание одного человека в обсерваторе под Энгельсом тратят 4 тыс. рублей
Сегодня, 20 мая, на брифинге зампреда правительства Саратовской области Сергея Наумова рассказали, сколько тратится на содержание человека в обсерваторе под Энгельсом.
Напомним, в обсерватор помещают людей, которые прибыли в область из эпидемически неблагополучной территории по коронавирусу.
- Сумма на содержание в обсерваторе складывается из расходов на питание, медицину и санитарно-эпидемиологические требования. Это 4 040 рублей, из них на питание — не более 250, — сообщила на брифинге и. о. министра соцразвития Наталия Гурьева.
Там есть и вахтовики из Якутии, вернувшиеся в Саратовскую область. У них на питание тратится до 800 рублей, но оплачивает работодатель.
Сейчас в обсерваторе содержится 70 человек.
- Обстановка там крайне спокойная, — подчеркнул Наумов. — Приехали работоспособные мужчины, которые и там находились в не самых простых условиях. Наверное, хотели поскорее попасть к своим женам и детям, но есть правила, и они поняли, что надо соответствовать этим правилам.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU