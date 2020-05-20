На содержание одного человека в обсерваторе под Энгельсом тратят 4 тыс. рублей

20 Май 2020 2020-05-20T14:49:07+03:00

Из них на питание — не более 250

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Сегодня, 20 мая, на брифинге зампреда правительства Саратовской области Сергея Наумова рассказали, сколько тратится на содержание человека в обсерваторе под Энгельсом.

Напомним, в обсерватор помещают людей, которые прибыли в область из эпидемически неблагополучной территории по коронавирусу.

- Сумма на содержание в обсерваторе складывается из расходов на питание, медицину и санитарно-эпидемиологические требования. Это 4 040 рублей, из них на питание — не более 250, — сообщила на брифинге и. о. министра соцразвития Наталия Гурьева.

Там есть и вахтовики из Якутии, вернувшиеся в Саратовскую область. У них на питание тратится до 800 рублей, но оплачивает работодатель.

Сейчас в обсерваторе содержится 70 человек.

- Обстановка там крайне спокойная, — подчеркнул Наумов. — Приехали работоспособные мужчины, которые и там находились в не самых простых условиях. Наверное, хотели поскорее попасть к своим женам и детям, но есть правила, и они поняли, что надо соответствовать этим правилам.

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ИСТОЧНИК KP.RU