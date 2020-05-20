Коронавирус в Саратове, последние новости на 20 мая 2020: в Саратовской области родился ребенок с COVID-19

В Саратовской области за прошедшие сутки, 19 мая, стало известно о 109 новых заболевших коронавирусом.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 20 мая 2020 года.

Больше всего заболевших за прошедшие сутки снова выявили в Саратове — 24 человека, в Новоузенском районе — 11, Ершовском — девять.

Общее число зараженных COVID-19 в регионе составило 1 980 человек. Из них выздоровели 518 пациентов, а скончались от коронавируса — 12 человек.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Среди умерших — шестимесячный младенец. Оказалось, что у него были проблемы со здоровьем, а коронавирус усугубил ситуацию. Ребенку пытались помочь специалисты областного уровня, но его не удалось спасти.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал, что в этом случае будут разбираться на уровне министерства и правоохранители, чтобы дать оценку оказанной медицинской помощи.

Однако в Саратове родился малыш с врожденным коронавирусом. Девочка появилась на свет на 39-й неделе в горбольнице №10, ее мама также больна COVID-19.

Также вчера, 19 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, тема №1 для глав районов области. Все 2 653 медработника получили деньги в полном объеме.

Все 2 653 медработника Саратовской области получили выплатыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также доплаты обещаны социальным работникам, которые работают в усиленном режиме и контактируют с коронавирусными больными. Им выделят до 23 тыс. рублей от области и до 60 тыс. — от Москвы.

Между тем в Саратовской области более 100 медиков из частных и государственных клиник заразились коронавирусом. Такие данные на ежедневном брифинге Минздрава озвучил первый замминистра Станислав Шувалов.

- Если вдруг медработники пострадали или скончались, то их семьям положены компенсации. Уже троим выплатили первые суммы — речь идет о заболевших, — отметил Шувалов.

Более 100 медиков в Саратовской области заразились коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также коронавирус подхватили сотрудники областной прокуратуры. Теперь в здании ведомства проводятся противоэпидемические мероприятия. Тех, кто был в контакте с зараженными, отправили на карантин.

Вчера стало известно, что Саратовская область вошла в топ-20 регионов России по выявленным случаям коронавируса — на последнее место.

К тому же саратовские парикмахерские вновь могут закрыть, как, например, днем ранее отменили разрешение заниматься спортом и гулять.

Все зависит от уровня заболеваемости, распространения инфекции и того, как люди будут соблюдать режим самоизоляции.

В Саратовской области почти две тыс. зараженных коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ

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