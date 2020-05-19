В Саратове женщина с коронавирусом родила дочь, у которой также диагностирован COVID-19

В Саратовской области беременная женщина, зараженная коронавирусом, родила ребенка.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин подтвердил на заседании регионального координационного совета по коронавирусу вечером 19 мая что беременная с подтвержденным COVID-19 на 39 неделе беременности родила девочку. По словам Костина. девочка родилась недоношенной - весом немногим более 400 грамм.

У малышки диагностирован врожденный коронавирус.

- На днях у нас женщина с коронавирусом на 39-й неделе родила ребенка. Это произошло в 10-й горбольнице.

Ранее эта пациентка с заражением коронавирусом находилась на самоизоляции. У нее родилась девочка, ее состояние удовлетворительное. У ребенка также обнаружен коронавирус, с бессимптомным течением.

Сейчас мать и ребенок по-прежнему находятся в стационаре, — рассказал Олег Костин.

Всего по словам Костина, в Саратове сегодня шесть беременных с COVID-19 находятся под наблюдением врачей.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Напомним, ранее очередным погибшим от коронавируса жителем Саратовской области стал младенец.

По словам медиков, с погибшим шестимесячным ребенком ситуация изначально была сложная, у него имелись проблемы со здоровьем, и коронавирусная инфекция усугубила ситуацию, приведя к трагедии.

Первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов отметил, что для оказания помощи малышу были привлечены специалисты областного уровня, санитарная авиация.

- Несмотря на все эти принятые меры, спасти ребенка не удалось, — отметил он.

Расследованием гибели ребенка уже занялись в Следственном комитете.