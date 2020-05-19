Соцработники в Саратовской области получат получат до 23 тысяч рублей доплат от области и до 60 тысяч - от Москвы

19 Май 2020 2020-05-19T19:36:09+03:00

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Выплаты соцработникам, которые работают в усиленном режиме, а также контактируют с коронавирусными больными установлены на федеральном и региональном уровне.

- За счет областного бюджета это одиннадцать и двадцать три тысячи рублей соответственно. Получатели - более полутора тысяч человек. Деньги войдут в майскую зарплату. Вводятся и федеральные выплаты. Их размер варьируется от 10 до 60 тысяч рублей. Расчетный период – с 15 апреля, - заявил губернатор Радаев 19 мая на заседании Координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Он поручил зампреду Сергею Наумову контролировать своевременность всех процессов, а глав муниципальных районов подключиться к мониторингу поступления финансовой помощи.

- Несправедливости с доплатами медикам и соцработникам быть не может. Все, кто рискуют своим здоровьем, выполняя профессиональные обязанности, имеют право на поддержку, четко закрепленное государством, - заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU