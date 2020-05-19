2020-05-19T12:27:04+03:00
Общество

В Саратовской области более 100 врачей заразились коронавирусом

Заражены как медики из государственных, так и из частных клиник
Екатерина Семенова
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Брифингв минздраве 19 маяБрифингв минздраве 19 мая
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На брифинге 19 мая в Саратове первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов зкаявил, что свыше ста медиков в Саратовской области сдали положительный тест на коронавирус.

- На сегодня всего около 100 человек, включая медиков из частных клиник, имеют подтвержденный COVID-19. Сейчс к этой теме подключаются межведомственная рабочая группа с участием ФСС. И если вдруг медики пострадали или скончались, то их семьям положены компенсации. Уже троим выплатили первые суммы - речь идет о заболевших

Мы ничего не скрываем, мы затинтересовын, чтобы все получили меры поддержки, - заявил Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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