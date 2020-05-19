В Саратовской области более 100 врачей заразились коронавирусом
На брифинге 19 мая в Саратове первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов зкаявил, что свыше ста медиков в Саратовской области сдали положительный тест на коронавирус.
- На сегодня всего около 100 человек, включая медиков из частных клиник, имеют подтвержденный COVID-19. Сейчс к этой теме подключаются межведомственная рабочая группа с участием ФСС. И если вдруг медики пострадали или скончались, то их семьям положены компенсации. Уже троим выплатили первые суммы - речь идет о заболевших
Мы ничего не скрываем, мы затинтересовын, чтобы все получили меры поддержки, - заявил Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU