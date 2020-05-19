2020-05-19T19:25:49+03:00
Общество

Валерий Радаев о выплатах медикам: Все 2653 медработника получили деньги в полном объеме

Губернатор отметил, что дажа одна жалоба резонирует на всю страну и для чиновников не допустить такого - задача номер один
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Совещание по коронавирусу в правительстве 19 мая. Фото пресс-службы губернатораСовещание по коронавирусу в правительстве 19 мая. Фото пресс-службы губернатора
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Все 2 653 медицинских работника, задействованных в борьбе с коронавирусом на базе больниц, поликлиник, станций скорой помощи в Саратовской области получили федеральные и региональные стимулирующие выплаты в полном объеме. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на заседании Координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции 19 мая.

- Если единичные жалобы поступают, есть недопонимание у отдельных сотрудников, значит, министерство здравоохранения, главы муниципальных образований недостаточно взаимодействуют с главврачами, уполномоченными доводить доплаты до коллективов, не поддерживают с медработниками постоянные прямые коммуникации. В сегодняшней нештатной ситуации ответственность ложится, прежде всего, на профильное ведомство и муниципальных руководителей. Даже одна жалоба со стороны врача или медсестры, водителя скорой помощи резонирует на всю страну. Поэтому мониторинг доплат – задача номер один, - сказал Радаев.

Губернатор отметил, что эту тему держит на личном контроле президент Путин.

Прокуратуре и СКР поручено отслеживать любые нарушения в этом вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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