2020-05-19T10:55:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Саратовская область вошла в топ-20 России по количеству зараженных коронавирусом

На первом месте списка Москва
Ольга Симонова
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Саратовская область вошла в топ-20 регионов России по выявленным случаям коронавируса на последнее место.

Напомним, по данным на сегодняшнее утро, 19 мая, в области зафиксировано 1 980 зараженных, только за сутки 109 человек.

Выше нашего региона на 19 месте находится Тамбовская область с 2 069 случаями коронавируса.

На первом месте списка — 149 607 случаев, второе место — Московская область 29 188 случаев коронавируса выявлено, а на третьем — Санкт-Петербург — 11 340.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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