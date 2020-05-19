Саратовская область вошла в топ-20 России по количеству зараженных коронавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T10:55:16+03:00

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Саратовская область вошла в топ-20 регионов России по выявленным случаям коронавируса на последнее место.

Напомним, по данным на сегодняшнее утро, 19 мая, в области зафиксировано 1 980 зараженных, только за сутки 109 человек.

Выше нашего региона на 19 месте находится Тамбовская область с 2 069 случаями коронавируса.

На первом месте списка — 149 607 случаев, второе место — Московская область 29 188 случаев коронавируса выявлено, а на третьем — Санкт-Петербург — 11 340.

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ИСТОЧНИК KP.RU