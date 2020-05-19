В Саратове могут снова закрыть парикмахерские
В Саратовской области могут вновь закрыть парикмахерские.
Такие меры не исключила заместитель руководителя Роспотребнадзора региона Надежда Матвеева, отвечая на вопросы брифинга в Минздраве.
Она отметила, что ужесточение мер, в том числе вновь закрытие парикмахерских, зависит от уровня заболеваемости и распространения инфекции, а также степени сознательности населения, которое сейчас продолжает игнорировать предписания ведомства и режим самоизоляции.
Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что растет число новых заражений.
- Мы не достигли никакого плато. Мы на пике заболеваемости, — уверен он.
Шувалов заявил, что все предпринимаемые меры должны быть полными, качественными и своевременными. В том числе это касается обеспеченности средствами индивидуальной защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU