В Саратове проведут медицинское расследование гибели младенца от коронавируса
Очередным погибшим от коронавируса жителем Саратовской области стал младенец.
Сегодня эту информацию подтвердил первый замминистра региона Станислав Шувалов на традиционном брифинге в Минздраве.
Он предложил вести статистику только тех людей, кто скончался непосредственно от коронавируса, чтобы не вызывать путаницы. Напомним, в регионе есть случаи гибели зараженных людей, но о других патологий. От коронавируса в области умерли 12 человек.
С погибшим шестимесячным ребенком ситуация сложная, у него изначально имелись проблемы со здоровьем и коронавирусная инфекция усугубила ситуацию, приведя к трагедии.
Станислав Шувалов отметил, что для оказания помощи малышу были привлечены специалисты областного уровня, санитарной авиации.
- Но, несмотря на все эти принятые меры, спасти ребенка не удалось, — отметил он.
Первый замминистра подчеркнул, что будет проведен «жесточайший и строжайший разбор» на уровне министерства, также подключатся компетентные правоохранительные органы, чтобы дать оценку оказанной медицинской помощи. Станислав Шувалов напомнил, что это обычная практика в случае гибели детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU