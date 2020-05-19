В Саратове проведут медицинское расследование гибели младенца от коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T16:43:18+03:00

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Очередным погибшим от коронавируса жителем Саратовской области стал младенец.

Сегодня эту информацию подтвердил первый замминистра региона Станислав Шувалов на традиционном брифинге в Минздраве.

Он предложил вести статистику только тех людей, кто скончался непосредственно от коронавируса, чтобы не вызывать путаницы. Напомним, в регионе есть случаи гибели зараженных людей, но о других патологий. От коронавируса в области умерли 12 человек.

С погибшим шестимесячным ребенком ситуация сложная, у него изначально имелись проблемы со здоровьем и коронавирусная инфекция усугубила ситуацию, приведя к трагедии.

Станислав Шувалов отметил, что для оказания помощи малышу были привлечены специалисты областного уровня, санитарной авиации.

- Но, несмотря на все эти принятые меры, спасти ребенка не удалось, — отметил он.

Первый замминистра подчеркнул, что будет проведен «жесточайший и строжайший разбор» на уровне министерства, также подключатся компетентные правоохранительные органы, чтобы дать оценку оказанной медицинской помощи. Станислав Шувалов напомнил, что это обычная практика в случае гибели детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU