Коронавирус в Саратове, последние новости на 19 мая 2020: Подтверждены еще 109 случаев
По сообщению оперативного штаба Саратовской области на утро 19 мая в регионе подтвердились 109 новых положительных тестов на коронавирус.
Больше всего зараженных снова в Саратове - 24 человека.
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Новоузенский район — 11, Ершовский — 9, Петровский — 7, Ртищевский и Красноармейский — по 5, Энгельсский, Ивантеевский, Марксовский, Федоровский, Аткарский, Самойловский и Калининский — по 4, Балаковский, Саратовский и Дергачевский — по 3, Романовский, Татищевский, Вольский и Озинский — по 2, Балтайский, Питерский и Турковский — по 1-му.
Среди заболевших 37 контактных лиц, 12 прибывших с других территорий, 60 с неустановленным источником заражения.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 51, с признаками ОРВИ — 19, с бессимптомным течением — 39.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 4;
- 15-19 лет – 3;
- 20-29 лет – 10;
- 30-39 лет – 18;
- 40-49 лет – 17;
- 50-59 лет – 24;
- старше 60 – 33.
Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 1980 человек. Выздоровело с начала эпидемии 518 человек, за сутки — 55 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU