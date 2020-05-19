2020-05-19T09:27:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 19 мая 2020: Подтверждены еще 109 случаев

Общее число заразившхся в регионе приближается к двум тысячам
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По сообщению оперативного штаба Саратовской области на утро 19 мая в регионе подтвердились 109 новых положительных тестов на коронавирус.

Больше всего зараженных снова в Саратове - 24 человека.

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Новоузенский район — 11, Ершовский — 9, Петровский — 7, Ртищевский и Красноармейский — по 5, Энгельсский, Ивантеевский, Марксовский, Федоровский, Аткарский, Самойловский и Калининский — по 4, Балаковский, Саратовский и Дергачевский — по 3, Романовский, Татищевский, Вольский и Озинский — по 2, Балтайский, Питерский и Турковский — по 1-му.

Среди заболевших 37 контактных лиц, 12 прибывших с других территорий, 60 с неустановленным источником заражения.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 51, с признаками ОРВИ — 19, с бессимптомным течением — 39.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 4;

- 15-19 лет – 3;

- 20-29 лет – 10;

- 30-39 лет – 18;

- 40-49 лет – 17;

- 50-59 лет – 24;

- старше 60 – 33.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 1980 человек. Выздоровело с начала эпидемии 518 человек, за сутки — 55 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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