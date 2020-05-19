2020-05-19T10:28:39+03:00
Общество

Радаев — главам районов о выплатах медикам: Неправильно думать, что это проблема только Минздрава

Поделиться:
Радаев начал совещание по капремонту с вопроса выплат надбавок медикам, работающим с COVID-19. Фото пресс-службы губернатораРадаев начал совещание по капремонту с вопроса выплат надбавок медикам, работающим с COVID-19. Фото пресс-службы губернатора
Изменить размер текста:

Губернатор Валерий Радаев на селекторном совещании 19 мая по вопросу капремонта домов в районах начал с обозначения текущих главных задач, решения которых он ожидает от глав районов области.

Первым делом глава региона отметил важность своевременных и полных выплат вознаграждений медикам, работающим с коронавирусными больными.

- Всем, кто участвовал в работе в «красной зоне» и работал напрямую, чтобы ни один не остался без выплат. Если мы думаем, что этим будет заниматься только Минздрав — неправильно. Каждый главврач должен по каждому человеку отчитаться. Это тема номер один для глав районов.

Также получаю жалобы — нет средств первичной защиты, вопрос от медучреждения. Если такой вопрос возникает, значит, вы там не работаете, не дорабатываете вместе с Минздравом. Проверьте сегодня же все учреждения, начиная с ФАПов, по наличию средств защиты, — сказал Радаев.

Напомним, сегодня, 19 мая, Владимир Путин планировал провести совещание с регионами по теме выплаты поощрений медикам, работающим с коронавирусными больными.

Радаев также обратил внимание на почти 30 млрд рублей, которые направляются на ремонт дорог в регионе.

- Как никогда есть возможность работать по всем направлениям, по всем районам, по всем уровням по строительству, по дорогам. Максимально создавать нужно занятость, привлекать местных жителей к работе, — обратился к главам Радаев.

Он также отметил тему занятости в разрезе разговора о капремонте. Сегодня он идет на более чем 470 домах, в этом заняты 99 организаций, 3 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Турках мужчину будут судить за настойчивую попытку попасть в гости
Инвалидам в Саратовской области продлят льготы в беззаявительном порядке
Саратовская область вошла в топ-20 России по количеству зараженных коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 19 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Вольске 14-летняя девочка погибла после падения с многоэтажки
У сотрудников прокуратуры Саратовской области нашли коронавирус
Валерий Радаев о программе капремонта: Есть объективно сложные ситуации, а есть те, кто просто не шевелится
Илья Захаров будет тренировать спортсменов саратовского ПФК «Дельта»
В Балакове водитель «Приоры» врезался в автобус
«Легко подключить, комфортно жить» — новая рекламная кампания «Ростелекома» про «Умный дом»
Обновлен рейтинг районов Саратова по оплате услуг КВС
Радаев — главам районов о выплатах медикам: Неправильно думать, что это проблема только Минздрава
В Горном горел Дом культуры
Коммунальщики ищут владельца мешающего ремонту Renault в Саратове
Мотоциклист в Саратове разбил машины двум автолюбительницам
Саратовские школьники 5-8 классов через два дня уйдут на каникулы
В РАНХиГС завершился проект «Дом. Магистратура. Возможности»