Радаев — главам районов о выплатах медикам: Неправильно думать, что это проблема только Минздрава

19 Май 2020 2020-05-19T10:28:39+03:00

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Губернатор Валерий Радаев на селекторном совещании 19 мая по вопросу капремонта домов в районах начал с обозначения текущих главных задач, решения которых он ожидает от глав районов области.

Первым делом глава региона отметил важность своевременных и полных выплат вознаграждений медикам, работающим с коронавирусными больными.

- Всем, кто участвовал в работе в «красной зоне» и работал напрямую, чтобы ни один не остался без выплат. Если мы думаем, что этим будет заниматься только Минздрав — неправильно. Каждый главврач должен по каждому человеку отчитаться. Это тема номер один для глав районов.

Также получаю жалобы — нет средств первичной защиты, вопрос от медучреждения. Если такой вопрос возникает, значит, вы там не работаете, не дорабатываете вместе с Минздравом. Проверьте сегодня же все учреждения, начиная с ФАПов, по наличию средств защиты, — сказал Радаев.

Напомним, сегодня, 19 мая, Владимир Путин планировал провести совещание с регионами по теме выплаты поощрений медикам, работающим с коронавирусными больными.

Радаев также обратил внимание на почти 30 млрд рублей, которые направляются на ремонт дорог в регионе.

- Как никогда есть возможность работать по всем направлениям, по всем районам, по всем уровням по строительству, по дорогам. Максимально создавать нужно занятость, привлекать местных жителей к работе, — обратился к главам Радаев.

Он также отметил тему занятости в разрезе разговора о капремонте. Сегодня он идет на более чем 470 домах, в этом заняты 99 организаций, 3 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU