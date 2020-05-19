У сотрудников прокуратуры Саратовской области нашли коронавирус
Контактировавших с ними отправили на карантин
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У нескольких сотрудников прокуратуры Саратовской области выявили коронавирус.
- Заболевание протекает в легкой форме, они лечатся на дому, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.
Теперь в здании областной прокуратуры проводятся противоэпидемические мероприятия. Тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, отправили на карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU