У сотрудников прокуратуры Саратовской области нашли коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T10:24:01+03:00

Контактировавших с ними отправили на карантин

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У нескольких сотрудников прокуратуры Саратовской области выявили коронавирус.

- Заболевание протекает в легкой форме, они лечатся на дому, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Теперь в здании областной прокуратуры проводятся противоэпидемические мероприятия. Тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, отправили на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU