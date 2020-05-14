2020-05-13T23:31:04+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 мая 2020 года: открывается Балтайский район

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 14 мая 2020 года
Екатерина Семенова
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В Балтайском районе уже несколько дней нет прироста больных с коронавирусомВ Балтайском районе уже несколько дней нет прироста больных с коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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В Саратовской области, по данным оперативного штаба, на утро 13 мая было зарегистрировано еще 85 случаев коронавируса. Итого с начала пандемии общее число заражений достигло 1 317 человек. В связи с длительным отсутствием новых случаев в Балтайском районе, принято решение его открыть.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 14 мая 2020 года.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 13 мая Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 13 маяФото: Ольга Симонова

Вспышка заболевания выявлена в Самойловском районе. Там очаг возник в больнице, заразились девять медиков. Учреждение закрыто на карантин.

Есть проблемы с аппаратами ИВЛ, 20 единиц оборудования временно выведены из эксплуатации. Дело в производителе — возможно, дефекты стали причиной возгораний таких аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, впрочем, заверил, что пациенты не пострадают. Кстати, сейчас в стационарах области на искусственной вентиляции легких находятся 34 пациента.

Аппараты ИВЛ временно выводят из эксплуатации

Аппараты ИВЛ временно выводят из эксплуатации

На строительство инфекционной больницы Саратова выделено из бюджета области 462 млн рублей. Такое решение приняли 13 мая депутаты областной думы на внеочередном заседании. Губернатор Валерий Радаев посетил строящийся объект в Елшанке и заявил, что он должен был готов к сентябрю.

Из бюджета области выделено 462 млн рублей на новую инфекционную больницу

Из бюджета области выделено 462 млн рублей на новую инфекционную больницу

В связи с коронавирусом принято решение о переносе ЕГЭ и отмене ОГЭ.

Большое количество жителей спешат воспользоваться мерами поддержки семей с детьми. Отделения Пенсионного фонда, к примеру, не успевают обслужить всех заявителей. На оперативном штабе зампреду правительства области Сергею Наумову пришлось извиняться за очереди.

Зато разработан третий пакет мер поддержки предпринимателей. Первый зампред правительства Вадим Ойкин и глава региональной налоговой службы Елена Краснова озвучили также уже имеющиеся инструменты для предпринимателей и граждан.

Инфекционная больница в Саратове должна быть готова к сентябрю

Инфекционная больница в Саратове должна быть готова к сентябрю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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