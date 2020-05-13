В Балтайском районе Саратовской области снимают карантин по коронавирусу
Завтра с Балтайского района Саратовской области снимут карантин по коронавирусу.
- В Балтае посмотрели заболеваемость, этот район с 20 апреля на карантине. Со 2 мая там нет новых заболевших. Мы приняли решение о снятии карантина. Направлено в ваш адрес предписание, — заявила на заседании оперштаба по коронавирусу руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова в адрес председателя правительства области Александра Стрелюхина.
- Подготовлено соответствующее постановление. С завтрашнего дня снимаем карантин в Балтайском районе, — сказал Александр Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU