В Балтайском районе Саратовской области снимают карантин по коронавирусу

13 Май 2020 2020-05-13T19:32:34+03:00

Здесь уже десять дней нет новых случаев коронавируса

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Завтра с Балтайского района Саратовской области снимут карантин по коронавирусу.

- В Балтае посмотрели заболеваемость, этот район с 20 апреля на карантине. Со 2 мая там нет новых заболевших. Мы приняли решение о снятии карантина. Направлено в ваш адрес предписание, — заявила на заседании оперштаба по коронавирусу руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова в адрес председателя правительства области Александра Стрелюхина.

- Подготовлено соответствующее постановление. С завтрашнего дня снимаем карантин в Балтайском районе, — сказал Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU