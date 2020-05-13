Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 13 мая: еще 85 случаев

13 Май 2020 2020-05-13T09:50:44+03:00

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В Саратовской области на утро 13 мая стало известно о еще 85 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, в общей сложности в регионе подтверждено 1 317 случаев.

Новые заболевшие распределились по районам следующим образом:

- Саратов — 13 человек,

- Самойловский район — 18 человек,

- Краснокутский район — 10 человек,

- Балаковский район — 8 человек,

- Марксовский район — 7 человек,

- Энгельсский район — 4 человека,

- Дергачевский район — 4 человека,

- Калининский район — 3 человека,

- Романовский район — 3 человека,

- Вольский район — 2 человека,

- Ртищевский район — 2 человека,

- Татищевский район и ЗАТО Светлый — 2 человека,

- Пугачевский район — 1 человек,

- Новоузенский район — 1 человек,

- Озинский район — 1 человек,

- Ровенский район — 1 человек,

- Красноармейский район — 1 человек,

- Базарно-Карабулакский район — 1 человек,

- Питерский район — 1 человек,

- Турковский район — 1 человек,

- Воскресенский район — 1 человек.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет — 3 человека;

- 16-17 лет — 1 человек;

- 20-29 лет — 1 человек;

- 30-39 лет — 9 человек;

- 40-49 лет — 10 человек;

- 50-59 лет — 27 человек;

- старше 60 — 34 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU