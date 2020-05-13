Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 13 мая: еще 85 случаев
В Саратовской области на утро 13 мая стало известно о еще 85 новых случаях заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, в общей сложности в регионе подтверждено 1 317 случаев.
Новые заболевшие распределились по районам следующим образом:
- Саратов — 13 человек,
- Самойловский район — 18 человек,
- Краснокутский район — 10 человек,
- Балаковский район — 8 человек,
- Марксовский район — 7 человек,
- Энгельсский район — 4 человека,
- Дергачевский район — 4 человека,
- Калининский район — 3 человека,
- Романовский район — 3 человека,
- Вольский район — 2 человека,
- Ртищевский район — 2 человека,
- Татищевский район и ЗАТО Светлый — 2 человека,
- Пугачевский район — 1 человек,
- Новоузенский район — 1 человек,
- Озинский район — 1 человек,
- Ровенский район — 1 человек,
- Красноармейский район — 1 человек,
- Базарно-Карабулакский район — 1 человек,
- Питерский район — 1 человек,
- Турковский район — 1 человек,
- Воскресенский район — 1 человек.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет — 3 человека;
- 16-17 лет — 1 человек;
- 20-29 лет — 1 человек;
- 30-39 лет — 9 человек;
- 40-49 лет — 10 человек;
- 50-59 лет — 27 человек;
- старше 60 — 34 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU