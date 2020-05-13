Депутаты облдумы приняли решение о перечислении 462,2 млн рублей на строительство больницы для зараженных коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T09:53:46+03:00

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В Саратовской областной думе депутаты приняли изменения в областной бюджет — завели 462,2 млн рублей из бюджета Москвы. Деньги пойдут в форме субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в г. Саратове». В этой больнице будут размещать зараженных коронавирусной инфекцией, она уже возводится на окраине Саратова, в Ленинском районе.

Отвечая на вопрос депутатов, первый зампред правительства Вадим Ойкин пояснил, что объект должен быть сдан к сентябрю.

Он отметил, что в дальнейшем предстоит наполнить новую больницу оборудованием, стоимость которого около 1 млрд рублей.

- Будем решать его по трем направлениям. После снижения напряжения по коронавирусу высвобожденное оборудование будем направлять в новую больницу. Это ИВЛ, функциональные кровати. Также будем приобретать и переносить современное оборудование из тех больниц, которые планируем закрыть — первая детская и областная инфекционная больницы. Кроме того, за счет средств благотворителей будем приобретать современное оборудование, — заявил Ойкин.

Он уточнил, что в новую больницу необходимо 360 человек врачей и медперсонала. Их будут переводить из сокращаемых больниц, приглашать новых выпускников из медуниверситета, будет пополнение за счет профессиональной переподготовки врачей по специальности «инфекционист».

Депутат Леонид Писной пояснил, что недавние трагедии с пожарами в реанимациях Москвы и Санкт-Петербурга связаны с тем, что под больницы переоборудуют помещения, которые не соответствуют современным требованиям.

- Это не только наша беда, эта беда всей планеты. Так построены все инфекционные отделения. У нас в новой больнице такого не будет, поскольку из каждого бокса из каждой палаты будет отдельный эвакуационный выход, — заметил Писной.

Ранее на заседании комитета облдумы было заявлено, что за счет благотворителей на строительство больницы собрано более 65 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU