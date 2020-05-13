Очереди на подачу заявлений на выплаты в Саратове: Сергей Наумов извинился перед гражданами

13 Май 2020 2020-05-13T21:32:56+03:00

На 14 мая в Пенсионный фонд уже записались почти 1,5 тыс. человек

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Зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов рассказал гражданам о мерах социальной поддержки.

На заседании оперативного штаба 13 мая он подробно остановился на ситуации по безработице в регионе. Напомним, сейчас пособие составляет 12 130 рублей, если человек потерял работу после 1 марта. Впрочем, порядка 36% официальных безработных получают сумму намного меньше — это относится к тем, кто, например, не было официально трудоустроен.

Сейчас из зарезервированной на эти выплаты сумму потрачено порядка 42,9%. Остаток составляет 451,8 млн рублей. По словам Сергея Наумова, федеральный центр должен перечислить дополнительные средства, после того, как будет пройдена некая «критическая точка» по оставшимся деньгам.

Кроме этого он напомнил про выплаты малоимущим родителям с детьми от трех до семи лет. За два дня уже было принято 4 214 заявлений. На прием записались еще 8 956 граждан. По оценкам, всего в области на эту меру поддержки могут рассчитывать порядка 96 тыс. человек. Больше всего их в Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове. В сельские населенные пункты специалисты для приема заявлений выезжают по графику.

Ежемесячное пособие на детей до 1,5 лет получают почти 11 тыс. граждан. Сейчас правительство ожидает нормативных документов из Москвы на увеличение выплаты на первого ребенка — до 6 751 рубля.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области Ольга Егорова рассказала, что больше месяца ведется прием заявлений на выплату по 5 тыс. рублей на детей, причем сейчас выплата не зависит от права на маткапитал. С 8 апреля уже поступило 35 591 заявление, по более чем 27 тыс. из них принято положительное решение. Перечислено свыше 270 млн рублей.

С 12 апреля начался прием заявлений на единовременную выплату по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Вчера было принято 661 заявление, сегодня уже 1 553.

Также в Пенсионный фонд на завтра записались на прием 1 458 граждан. А на горячую линию ежедневно только по этим вопросам поступает свыше трех тыс. звонков.

Сергей Наумов принес извинения гражданам за то, что сложно записаться на прием или подать заявление. Председатель правительства Александр Стрелюхин также отметил наличие очередей, что, по его словам, свидетельствует о недоработках в системе.

- Задача, которую ставит президент, — все средства, которые выделены на поддержку граждан, должны до них дойти в установленные сроки, — подчеркнул он.

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ИСТОЧНИК KP.RU