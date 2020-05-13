Девять человек заразились коронавирусом в Самойловской больнице

13 Май 2020 2020-05-13T16:29:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В больнице Самойловского района Саратовской области девять человек заразились коронавирусом.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Он отметил, что произошел контакт врача с пациентом, инфицированным COVID-19, еще до того, как у него выявили заболевание. Впоследствии был обследован круг контактных лиц, выявлены девять случаев в больнице и еще девять — вне ее. Напомним, сегодня Самойловский район стал «рекордсменом» по числу заболевших — 18 человек. Сейчас там 21 заразившийся.

Сейчас все инфицированные из больницы изолированы, по необходимости госпитализированы. В учреждении приняты меры по нераспространению вируса.

Станислав Шувалов однако не ответил на вопрос брифинга, имеются ли подтвержденные случаи заболевания в Областной клинической больнице Саратова в Смирновском ущелье. Он подчеркнул, что ни одно учреждение не застраховано от заноса инфекции человеком, который еще не знает о своей болезни. По его словам, никакого сокрытия информации «не было, нет и не будет».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU