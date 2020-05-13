2020-05-13T16:29:14+03:00
Общество

Девять человек заразились коронавирусом в Самойловской больнице

Всех пострадавших изолировали
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В больнице Самойловского района Саратовской области девять человек заразились коронавирусом.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Он отметил, что произошел контакт врача с пациентом, инфицированным COVID-19, еще до того, как у него выявили заболевание. Впоследствии был обследован круг контактных лиц, выявлены девять случаев в больнице и еще девять — вне ее. Напомним, сегодня Самойловский район стал «рекордсменом» по числу заболевших — 18 человек. Сейчас там 21 заразившийся.

Сейчас все инфицированные из больницы изолированы, по необходимости госпитализированы. В учреждении приняты меры по нераспространению вируса.

Станислав Шувалов однако не ответил на вопрос брифинга, имеются ли подтвержденные случаи заболевания в Областной клинической больнице Саратова в Смирновском ущелье. Он подчеркнул, что ни одно учреждение не застраховано от заноса инфекции человеком, который еще не знает о своей болезни. По его словам, никакого сокрытия информации «не было, нет и не будет».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 9 мая жители Саратовской области присоединились к праздничным онлайн-акциям в соцсетях
Шувалов: Сообщайте, если вам предлагают деньги за заключение о смерти от коронавируса
Индекс самоизоляции в Саратове 13 мая: 1,9 балла
Девять человек заразились коронавирусом в Самойловской больнице
В Саратове утром ожидаются заморозки
Пенсионер из Красноармейского района за еду и алкоголь пускал к себе наркоманов
В Саратовской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры
В стационарах Саратовской области приостановлена работа части аппаратов ИВЛ
Подрядчиков по ремонту тротуаров в Саратове будут менять после трех нарушений
Наталья Коваценко: Рада, что государство не оставляет родителей в трудной ситуации
Михаилу Туватину продлили арест до 12 июля
В Саратове ООО «КВС» заменило 1 тыс. метров старых коммуникаций на улице Плодородная