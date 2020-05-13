В стационарах Саратовской области приостановлена работа части аппаратов ИВЛ
В саратовских стационарах приостановлена работа аппаратов ИВЛ.
Как сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, это касается 20 аппаратов, которые входят в партию «Авента-М». Такое решение принято Росздравнадзором после двух пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
- Мы временно приостановили эксплуатацию этой партии. Но это не критичная ситуация на сегодняшний день, — отметил Станислав Шувалов.
Он рассказал, что сейчас на кислородной поддержке в стационарах находятся 93 человека, из них 26 — на инвазивной вентиляции легких. Еще 34 человека — на ИВЛ.
- Они не пострадали и не пострадают, — подчеркнул первый замминистра.
В область вскоре придут еще 30 аппаратов ИВЛ, а 87 единиц находятся на этапе поставки. И они будут введены в работу незамедлительно, отметил Станислав Шувалов. По его словам, это оборудование от разных производителей.
Ситуация с аппаратами ИВЛ коснулась не только Саратовской области, такие же аппараты были направлены в разные региона и также временно выведены из работы. Станислав Шувалов заявил, что решение о приостановке их деятельности принято правильно.
- Если есть подозрения, что в аппаратуре имеется дефект, то она должна быть введена из эксплуатации. Росздравнадзор проведет экспертизу и расставит точки i, почему произошла такая ситуация. Думаю, по итогам расследования нам сообщат, что дальше и надеюсь, позволят вернуть аппаратуру в эксплуатацию, — отметил чиновник.
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ИСТОЧНИК KP.RU