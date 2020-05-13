Поддержка бизнеса в Саратове: какие предусмотрены субсидии, кредиты и вычеты

Правительство Саратовской области ставит задачу добиться баланса между обеспечением здоровья граждан и развитием экономики. Об этом 13 мая на заседании оперативного штаба доложил первый зампред правительства, министр финансов Вадим Ойкин.

Он озвучил основной план первоочередных действий, который реализуется в регионе. Помимо блоков социальной поддержки непосредственно граждан, большое внимание уделено малому и среднему бизнесу.

Одной из значительных мер является возможность реструктуризации кредитов. В банки поступило 1 083 заявки и одобрено 679 из них на сумму 6,7 млрд рублей.

372 заявки на сумму 775 млн рублей подано на получение беспроцентного кредита на выплату зарплаты. Одобрена 181 заявка на 326 млн рублей.

На получение ипотеки по ставке 6,5% одобрено 89 заявок из 139 на сумму 153 млн рублей.

Снижены процентные ставки по кредитам на региональном уровне. Фонды микрокредитования и Гарантийный отменили сбор за реструктуризацию штрафных санкций за просроченные кредиты, полностью остановили претензионную работу.

Фонд микрокредитования выдал 48 займов на сумму 67,5 млн рублей. Гарантийный — выдал 40 поручительств, что позволило привлечь 762 млн кредитных ресурсов.

Вадим Ойкин рассказал о возможностях кредитования малого и среднего бизнесаФото: Александр Уриевский

Вадим Ойкин напомнил о двух пакетах мер поддержки, которые были приняты в апреле. Они предусматривают, в частности, снижение ставок налогообложения для упрощенной схемы, освобождение ряда предприятий от транспортного и имущественного налогов, отсрочка оплаты аренды госимущества и т. д. По словам первого зампреда, уже разработан третий пакет мер поддержки, его планируют принять на майской областной думе.

Председатель правительства Александр Стрелюхин отметил, что по этой теме следует провести отдельный брифинг, чтобы рассказать подробно обо всех возможностях получения поддержки до населения.

- Надо объяснять и доводить до бизнеса, — подчеркнул он.

Александр Стрелюхин потребовал доводить до населения информацию обо всех мерах поддержкиФото: Александр Уриевский

С ним согласилась Елена Краснова, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области.

- Налоговые органы для наших граждан, в первую очередь, ассоциируются с фискальной службой, поскольку доначисляли, взыскивали. А сейчас отдаем выплаты. Какой-то, мне кажется, есть психологический барьер. Поэтому я прошу поработать в этом направлении еще и глав администраций, — заявила Елена Краснова.

ФНС начала отдавать деньги гражданам

Елена Краснова отметила, что в регионе порядка 26 тыс. предпринимателей, это около 30% всего бизнеса в области, которые могут претендовать на отсрочку платежей на шесть месяцев. 22 тыс. из них уже воспользовались этой мерой.

От налогоплательщиков поступило 8,3 тыс. заявлений на получение безвозмездной субсидии в размере МРОТ на каждого сотрудника. Это порядка 33% от всех, кто имеет на нее право. По словам Елены Красновой, в ближайшие дни выплаты получат те индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных работников. Это примерно 11 млн рублей.

Также она рассказала, что информация о движении заявлений вскоре станет публичной, и каждый заявитель сможет отслеживать, на каком этапе находятся его заявка.

Предприниматели начали активно подавать заявления на поддержкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель УФНС региона рассказала о новых мерах поддержки, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным.

Среди них возврат налога самозанятым за 2019 год. Несмотря на то, что в Саратовской области пилотный проект не действовал, у нас стоит на учете около 6 тыс. таких граждан. Они получат обратно почти 10 млн рублей.

Кроме того, всем самозанятым будет предоставлен налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого можно будет уменьшить налоговые платежи.

Елена Краснова сообщила о поддержке самозанятых граждан. Фото сайта УФСИН РФ

Индивидуальных предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших отраслях, ждет вычет по страховым взносам также в сумме МРОТ.

Эти поддержки приведут к выпадению из предполагаемых доходов бюджета порядка 500 млн рублей — сумму озвучила Елена Краснова, отметив, что подсчет был сделан самый оперативный и может измениться.

- Это реальность. Средства пойдут на поддержку из одного сегмента в другой, — отметил Александр Стрелюхин.

В целом, несмотря на непростую ситуацию в экономике, в области с начала года закрылось меньше ИП и юридических лиц, чем в прошлом. А вновь зарегистрированы были более полусотни индивидуальных предпринимателей. Есть и новые юридические лица. И многие намерены вести деятельность в той сфере, что отнесена к наиболее пострадавшей.

- То есть каких-либо панических настроений у нашего малого бизнеса в части регистрации мы не прослеживаем, — заявила Елена Краснова.

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