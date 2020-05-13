2020-05-13T17:18:47+03:00
Общество

Валерий Радаев поручил ввести инфекционную больницу в Елшанке уже в сентябре

На объекте начали разрабатывать котлован
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 13 мая, посетил строительство новой инфекционной больницы в Елшанке.

Сейчас на объекте рабочие выравнивают грунт, идет разработка котлована. Определены шесть подрядчиков, которые будут строить отдельные блоки. Ряд организаций оказывает спонсорскую помощь материалами, например, арматурой, кирпичом.

- Стоит задача в самые короткие сроки — уже в сентябре — запустить больницу, — заявил Валерий Радаев.

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Напомним, больницу начали строить по инициативе президента ТПП области Алексея Антонова. Она будет состоять из восьми корпусов. Это четыре лечебных блока, а также операционный, реанимационный, диагностический и административный. В больнице будет 400 мест.

Валерий Радаев поручил уже сейчас определить кандидатов на должность главного врача. Он выразил также благодарность председателю Государственной думы Вячеславу Володину за поддержку проекта.

- Без его поддержки ни этот, ни другие крупные проекты в здравоохранении региона не были бы возможны. Помимо инфекционной больницы, это онкоцентр стоимостью 7 млрд рублей и противотуберкулезный диспаснсер, который сейчас находится в стадии проектирования. Эти высокотехнологичные объекты — новый уровень саратовского здравоохранения, — заявил Валерий Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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