Коронавирус в Саратове, последние новости: Большое количество заражений среди медиков
На заседании оперативного штаба по коронавирусу 13 мая председатель правительства Александр Стрелюхин заявил о большом количестве заражений коронавирусом среди медиков в районах области.
Из числа зараженных в последние сутки 85 человек, 81 — взрослых, трое — несовершеннолетние.
Большое число зараженных среди медицинских работников. Сразу восемь человек заразились в Самойловской больнице, семь — в больнице Красного Кута, еще по одному в Питерской, Калининской, Вольской больницах, а также сотрудники Черкасского психоневрологического интерната.
Руководитель регионального Роспотребнадзора подтвердила, что с сегодняшнего дня больница в райцентре Самойловка полностью закрыта на карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU