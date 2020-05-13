Коронавирус в Саратове, последние новости: Большое количество заражений среди медиков

13 Май 2020 2020-05-13T19:27:58+03:00

Все больше зараженных коронавирусом медиков в Саратовской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больница в Самойловском районе закрыта на карантин

Изменить размер текста: A A

На заседании оперативного штаба по коронавирусу 13 мая председатель правительства Александр Стрелюхин заявил о большом количестве заражений коронавирусом среди медиков в районах области.

Из числа зараженных в последние сутки 85 человек, 81 — взрослых, трое — несовершеннолетние.

Большое число зараженных среди медицинских работников. Сразу восемь человек заразились в Самойловской больнице, семь — в больнице Красного Кута, еще по одному в Питерской, Калининской, Вольской больницах, а также сотрудники Черкасского психоневрологического интерната.

Руководитель регионального Роспотребнадзора подтвердила, что с сегодняшнего дня больница в райцентре Самойловка полностью закрыта на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU