Перенос ЕГЭ в Саратове 2020: когда пройдут экзамены для школьников
Единый государственный экзамен решено перенести.
Как сообщает министерство просвещения РФ, сроки будут скорректированы и передвинуты на дату после 8 июня. Когда именно — станет известно в ближайшее время, после принятия правительством и утверждения Госдумой и Советом Федерации.
При этом сдавать ЕГЭ будут только выпускники 11-х классов, которые будут поступать в вузы. Остальные получат оценки в аттестате на основании годовых.
Кроме того, отменены обязательные экзамены по русскому языку и математике для выпускников 9 классов. Итоговые оценки выставят на основании годовых.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU