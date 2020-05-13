2020-05-13T13:30:19+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ в Саратове 2020: когда пройдут экзамены для школьников

Отменен ОГЭ для девятиклассников
Екатерина Семенова
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Даты проведения ЕГЭ-2020 перенесутДаты проведения ЕГЭ-2020 перенесутФото: Олег УКЛАДОВ
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Единый государственный экзамен решено перенести.

Как сообщает министерство просвещения РФ, сроки будут скорректированы и передвинуты на дату после 8 июня. Когда именно — станет известно в ближайшее время, после принятия правительством и утверждения Госдумой и Советом Федерации.

При этом сдавать ЕГЭ будут только выпускники 11-х классов, которые будут поступать в вузы. Остальные получат оценки в аттестате на основании годовых.

Кроме того, отменены обязательные экзамены по русскому языку и математике для выпускников 9 классов. Итоговые оценки выставят на основании годовых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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