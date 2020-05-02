Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 мая: руководство интерната в Вольском районе ответит за массовую вспышку коронавируса

В Саратовской области за сутки 1 мая выросло число подтвержденных диагнозов коронавируса, теперь оно составляет 487.

Как сообщает оперативный штаб, на вечер пятницы было известно о 49 новых случаях заболевания. Среди зараженных пять беременных женщин. Выздоровели 73 пациента.

В Саратовской области зафиксировано 487 диагнозов коронавируса

В Черкасском психоневрологическом интернате выявлено 30 случаев заболевания новой инфекцией. Проверка прокуратуры показала, что первые признаки ОРВИ у сотрудников учреждения были обнаружены 30 марта, но тест на коронавирус им делать не стали. В итоге 20 апреля заразились минимум четверо постояльцев и один работник интерната. Только потом в учреждении ввели карантин и проверили персонал и проживающих граждан на новую инфекцию. На сегодняшний день в Вольском районе зафиксировано уже 30 случаев COVID-19. Возбуждено дело о халатности должностных лиц.

Работающим с коронавирусными пациентами медикам сегодня подарили цветы. Бороться с новой инфекцией гражданам помогают более 400 человек в госпиталях Саратова, Балакова и Балашова.

Работающим с зараженными коронавирусом гражданами медикам подарили цветы

Теплая погода все-таки выманила жителей областного центра на улицу и сегодня индекс самоизоляции по версии Яндекса составил 2,8 балла.

На тех, кто не любит сидеть дома, теперь могут составлять протоколы чиновники. В Саратове проходили съемки шоу «Холостяк», участники которого решили пренебречь масками и соблюдением самоизоляции.

Стало известно о том, как получить субсидию на зарплату работникам в связи с коронавирусом. Для этого нужно подходить под несколько критериев.

Теперь чиновники могут составлять протоколы на нарушителей самоизоляцииФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Майские праздники только начинаются, но хорошая погода и выходные не должны стать причиной для нарушения самоизоляции. Певица Валерия обратилась к жителям региона с просьбой все-таки остаться дома и ограничить свои контакты.