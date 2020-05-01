Коронавирус в Саратове, последние новости на 1 мая: заболели пять беременных
На сегодняшний день в Саратовской области подтверждены 487 случаев коронавируса.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», взяты под медицинское наблюдение 2667 человек, сняты 5775 человек.
Среди заболевших коронавирусом пять беременных женщин.
На сегодняшний день в стационарах лечатся 232 человека, из них пневмония у 177 граждан.
Возраст заболевших таков: 34 пациентам не исполнилось 18, 153 в возрасте от 18 до 44 лет, 196 от 44 до 59 лет, 87 старше 60 лет, 17 старше 80 лет.
Выздоровели от новой инфекции 73 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU