Вспышка коронавируса в доме-интернате Вольского района: СКР возбудил уголовное дело о халатности руководства

1 Май 2020 2020-05-01T11:30:48+03:00

Первые заболевшие появились еще 30 марта, но их никто не стал обследовать

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В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц специализированного соцучреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, это могло привести к вспышке заболевания коронавирусом.

Следствие полагает, что 30 марта у четырех постояльцев и одного сотрудника в соцучреждении Вольска были выявлены признаки простуды. Однако вопреки распоряжению главного санитарного врача РФ, руководство не проверило их на коронавирус.

Таким образом, 20 апреля число больных сотрудников выросло до четырех. У них лабораторно был подтвержден COVID-2019

- Лишь после этого в учреждении был введен режим карантина, проведено тестирование всего персонала и проживающих в нем лиц, — отметили в СУ СКР региона.

Дело возбуждено на основании прокурорской проверки. Проводится расследование.

По данным источника «КП-Саратов», сейчас речь может идти о 30 и более заболевших. Вспышка произошла в Черкасском психоневрологическом интернате.

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ИСТОЧНИК KP.RU