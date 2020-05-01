Коронавирус захватил интернат для престарелых под Саратовом: возбуждено уголовное дело

Коронавирус добрался до постояльцев соцучреждения в Вольском районе Саратовской области. В Черкасском психоневрологическом интернате выявлено сразу 30 случаев COVID-19 по данным на 1 мая.

По данному факту прокуратура провела проверку, по результатам которой региональный СУ СКР возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц.

Проверка показала, что первые признаки ОРВИ у сотрудников Черкасского ПНИ были выявлены еще 30 марта.

- Однако, вопреки предписанию Главного санитарного врача Российской Федерации, руководством интерната своевременно не организовано и не проведено тестирование персонала при появлении у них симптомов респираторного заболевания, — говорится в официальном релизе прокуратуры.

Такое отношение привело к тому, что уже 20 апреля были заражены минимум четверо постояльцев и один сотрудник.

Под угрозой пожилые постояльцы дома-интерната. Фото с сайта Общероссийское экологическое общественное движение

- Лишь после этого в учреждении был введен режим карантина и проведено тестирование всего персонала и проживающих в нем лиц. Ненадлежащее исполнение должностными лицами данного учреждения своих должностных обязанностей, выразившееся в несвоевременном принятии мер по выявлению и недопущению распространения COVID-2019, привело к существенному нарушению прав и законных интересов граждан на охрану здоровья, а именно росту числа заболевших коронавирусной инфекцией среди сотрудников и постояльцев, — отмечает Следственное управление СКР.

Сейчас речь идет уже о 30 заразившихся. Такой резкий прирост вывел Вольский район в число «лидеров» по заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.

Сообщения о первых случаях заболевания появились 27 апреля на заседании оперативного штаба при правительстве области и. о. министра соцразвития Наталия Гурьева упомянула о том, что в двух домах интернатах — Черкасском и Озерном (это в Аткарском районе) — зарегистрированы единичные случаи заражения. По ее словам, «заразу» занесли сотрудники, которые до этого пообщались с вернувшими из Москвы и вахты родственниками. Однако на момент проявления признаков ОРВИ они уже несколько дней как не работали.

Примерно такую же версию рассказал первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге 28 апреля. Он заявил, что медработники не имели признаков простуды, а как только те проявились, сразу ушли на самоизоляцию. Поэтому применять к ним какое-то наказание, по его мнению, несправедливо.

На брифинге в Минздраве заявлялось о том, что исследования еще идут

Замглавы Роспотребнадзора Надежда Матвеева тут же подтвердила его слова.

- На «Черкасский психоневрологический интернат» отделом Роспотребнадзора было выдано предписание по тестированию врачей при появлении ОРВИ. Что и было выполнено. Они своевременно выделили и своевременно обследовали, — отметила она.

При этом Надежда Матвеева на нескольких брифингах подряд заявляла, что эпидемиологическое расследования еще ведутся, результатов точных сообщить нельзя. И 28 апреля, по ее словам на брифинге, в Черкасском интернате новых заражений не выявлено.

Однако уже 20 апреля там были и сотрудники, и постояльцы с явными признаками ОРВИ. Является ли это халатностью или нет — покажет расследование уже не эпидемиологическое, а уголовное.

Кстати, по данным на 30 апреля стало известно о смерти пожилой жительницы Черкасского ПНИ. По словам Станислава Шувалова, причиной смерти стало тяжелое сопутствующее заболевание (женщина страдала от проблем с сердечно-сосудистой системой). Однако он отметил, что окончательная точка в этом вопросе еще не поставлена.

29 апреля все дома-интернаты и подобные соцучреждения Саратовской области были закрыты на строгий карантин.

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