Самоизоляция в Саратове: главный герой «Холостяка» привез в город четырех невест

1 Май 2020 2020-05-01T12:03:24+03:00

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В Саратове прошли съемки нового выпуска шоу «Холостяк», которое выходит на ТНТ.

Этот город выбран неслучайно, ведь здесь родился главный герой шоу, 34-летний стоматолог Антон Криворотов.

За его сердце борются четыре девушки, которым пришлось непросто в областном центре.

В промо-ролике выпуска показывают — представительниц прекрасного пола ждала встреча с бабушкой Антона, а еще с его первой любовью, Леной.

Бывшая девушка подошла к этому с неравнодушием и задавала вопросы претенденткам на хирурга, по меткому замечанию одной из участниц, как на экзамене.

В ролике отчетливо видно, как герои спокойно ходят по улицам и даже заходят в гости к пожилому человеку без средств индивидуальной защиты. Никто не соблюдал и социальную дистанцию, как будто Саратов это город, где коронавируса не существует.

Напомним, в областном центре введен режим самоизоляции и местных жителей обязали носить маски в общественных местах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776552" frameborder="0"></iframe> Главный герой популярного шоу привез своих невест.

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ИСТОЧНИК KP.RU