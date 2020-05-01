2020-05-01T08:54:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 1 мая 2020 года: 49 новых случаев

Общее количество подтвержденных диагнозов составило 487
Дарья Вострикова
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Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 1 мая 2020 года выросло на 49 человек.

Всего в регионе с начала эпидемии диагноз подтвержден у 487 граждан.

Выздоровели 73 пациента, за сутки — 21 человек.

Среди заболевших один саратовец, семь жителей Ершовского района, по три случая зафиксировано в Саратовском и Ртищевском, по одному в Балашовском, Балаковском, Аркадакском, 30 человек в Вольском районе, ПНИ.

Из них у 29 человек заболевание протекает бессимптомно, один человек госпитализирован.

Возраст заболевших таков: трое детей, им не исполнилось и 14 лет, двоим от 15 до 17 лет, пятерым от 18 до 19 лет, трем от 30 до 39 лет, 11 от 40 до 49 лет, 12 от 50 до 59 лет, трем от 60 до 64 лет, десять человек старше 65 лет.

Пациентов наблюдают врачи, определен круг контактных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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