В Саратовской области работающим с коронавирусными пациентами медикам подарили цветы

1 Май 2020 2020-05-01T12:07:53+03:00

В госпиталях задействовано около 400 человек

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Сегодня, 1 мая, по поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева медработникам региона, которые работают с коронавирусными пациентами, вручили цветы. Всего в госпиталях задействовано около 400 человек, в Саратове, Балакове, Балашове.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

- Врачи, медсестры, санитары, водители скорой помощи стоят на страже нашего здоровья, ведут неравный бой с инфекционной напастью, самоотверженно защищают жителей. И было бы правильно их поддержать в том числе и морально. Букет цветов в праздник весны добавит хорошего настроения, с праздником, дорогие коллеги! — подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Он отметил, что праздничные и выходные дни для медработников являются будничными и рабочими.

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ИСТОЧНИК KP.RU